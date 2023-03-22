زيت المائدة.. رفع القدرة الإنتاجية خلال رمضان إلى 4690 طن يوميا

كشفت المديرة الجهوية للتجارة وترقية الصادرات لناحية البليدة، سامية عبابسة، أنه سيتم بداية من هذا الأسبوع، رفع الإنتاج لمادة زيت المائدة. من 3550 طن إلى 4690 طن يوميا، وضخها في السوق لضمان وفرتها خلال شهر رمضان الكريم.

كما أوضحت عبابسة في تصريح للإذاعة الوطنية، أن “وزارة التجارة سطرت برنامجا خاصا وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية”. “بخصوص تمويل السوق بالمواد الأساسية”. ومن بينها توفير زيت المائدة.

الترخيص لمنتجي زيت المائدة بالبيع المباشر إلى المستهلك خلال رمضان

وترأس وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني الثلاثاء، بمقر الوزارة، اجتماع عمل مع منتجي مادة زيت المائدة الغذائي.

كما أكد الوزير على ضرورة ضمان توفير هذه المادة الأساسية عبر كامل التراب الوطني. والحد من التذبذب الذي عرفته السوق في الآونة الأخيرة.

وفي هذا الإطار، أمر الطيب زيتوني، بالترخيص لمنتجي زيت المائدة الغذائي بالبيع المباشر إلى المستهلك، عبر كامل الأسواق الجوارية. التي تم اطلاقها في 58 ولاية، بهدف تغطية الطلب المتزايد لهذه المادة خلال هذه المناسبة الدينية.

كما تم الاتفاق، على رفع الإنتاج من 3550 طن إلى 4690 طن يوميا من مادة زيت المائدة الغذائي. بدء من الأسبوع الجاري وضخها في السوق الوطنية، لضمان وفرتها خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم.

في حين، أثنى الوزير بالمناسبة، على الجهود التي يقوم بها كل المتعاملون الإقتصاديون على المستوى الوطني. لضمان تموين الأسواق بالمواد الواسعة الإستهلاك عشية شهر رمضان الكريم.