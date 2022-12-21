قناة النهار زيداني محمد: ماكاش حاجة ماتتغيرش والمرض تاعك لازم تصاحبوا وتهدر معاه بقلم النهار أونلاين نشر في 21 ديسمبر 2022 - 22:44 شارك غرِّد أرسل 13 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fwli4 اقرأ أيضا إنطلاق إحتفالات الديوان والقرقابو بولاية تيميمون قناة النهار 10 ديسمبر درك فرندة بتيارت يسترجع 88 رأس من الماشية ويطيح بشبكات أرعبت الموالين قناة النهار 14 ديسمبر أجواء ربيعية على هذه المناطق قناة النهار 18 ديسمبر صيد بحري: رفع حطام 587 سفينة قديمة ومهملة..قصد إعادة بعث نشاط الصيد قناة النهار 07 ديسمبر عائلة الطفلة "ميسيكا" ببجاية تناشد المحسنين والسلطات لمساعدتها للعلاج في الخارج قناة النهار 02 ديسمبر دلال خير: أم تبكي بحرقة على مرض إبنيها.. علاجهم الوحيد في الخارج لكن بمبلغ خيالي قناة النهار 16 ديسمبر مومن أيت قاسي: ياسين بونو أفضل حارس مرمى في مونديال قطر وأرشحه لأخذ الجائزة قناة النهار 10 ديسمبر فاسألوا: إياكم و الحسد قناة النهار 17 ديسمبر تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 08 ديسمبر أحياء تعيش في الظلام بسبب غياب الإنارة.. والسلطات تراهن على تدارك الوضع بخنشلة قناة النهار 17 ديسمبر