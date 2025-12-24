زيدان أساسيا أمام السودان وبيتكوفيتش يفاجئ بشايبي

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن هوية التشكيلة الأساسية التي اختارها لمواجهة السودان، المقررة عصر اليوم الأربعاء.

ويلتقي “المحاربون” بنظرائهم من “صقور الجديان” مساءَ اليوم، على ملعب “مولاي الحسن” بالرباط. بداية من الساعة 16:00. برسم الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لـ “كان 2025”.

وقرر الناخب الوطني، إشراك الحارس لوكا زيدان، أساسيا، على حساب الثنائي أسامة بن بوط وأنتوني ماندريا، مع تفضيل آيت نوري، في الرواق الأيسر من الدفاع. بدلا من خوان حجام، ورفيق بلغالي، في الرواق الأيمن، فيما يشكل محور الدفاع، الثنائي ماندي وبن سبعيني.

أما في وسط الميدان، فقد استعان بيتكوفيتش، بخبرة العائد إلى المنتخب بمناسبة آخر تربص قبل تحضيرات الـ”كان” اسماعيل بن ناصر، إلى جانب هشام بوداوي. فيما كانت المفاجأة في مشاركة فارس شايبي، أساسيا، بعدما كانت كل الترشيحات تصب في كفة ابراهيم مازة.

بينما سيقود الهجوم أمام السودان، القائد رياض محرز، إلى جانب هداف التصفيات الافريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، محمد أمين عمورة، رفقة بغداد بونجاح كمهاجم صريح.

في حين غاب قائمة “الخضر” في افتتاح مشوارهم ضمن الـ”كان” كل من حيماد عبدلي. لخيارات فنية بعد التحاقه المتأخر. ليعوض حسام عوار، الذي أعفي من الدورة بسبب الإصابة. إلى جانب المدافع سمير شرقي، الذي انضم إلى تحضيرات المنتخب وهو يعاني من إصابة.

تشكيلة “الخضر”:

حراسة المرمى: زيدان

الدفاع: بلغالي، آيت نوري، ماندي، بن سبعيني

وسط الميدان: بن ناصر، بوداوي، شايبي

الهجوم: محرز، عمورة، بونجاح