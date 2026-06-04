زيدان: “الفوز ضد هولندا يمنحنا ثقة أكبر لما هو قادم”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن حارس مرمى المنتخب الوطني، لوكا زيدان، فوزهم أمس الأربعاء، في مباراتهم التحضيرية ضد منتخب هولندا، مبرزا في ذات الوقت أهمية ذلك لعناصر الخضر.
وصرح زيدان، في هذا الخصوص: “قدمنا مباراة جيدة، ضد منتخب جيدة، كنا نتوقع بأنه سيخلق لنا عدة صعوبات، لكن أحسنا تسيير اللقاء”.
كما أضاف: “عرفنا كيف نسير مرحلة القوة التي مررنا بها، نحن جد سعداء بالفوز المحقق، وهذا يمنحنا المزيد من الثقة تحسبا لما ينتظرنا”.
وختم لوكا زيدان: “لعب كأس العالم هو أفضل ما يمكن أن يحصل للاعب كرة القدم، وتمثيل منتخب بلدي، بدعم من عائلتي، وكل الشعب الجزائري، هو فخر كبير بالنسبة لي”.
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