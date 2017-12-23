زيدان :”الهزيمة مؤلمة وراقبنا ميسي جيدا”!!

ظهر، زين الدين زيدان مُتحسرا على الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها “ريال مدريد” بثلاثية على يد “برشلونة”، في الكلاسيكو.

وأضاف :”دفعت بكوفاسيتش من أجل مُراقبة ميسي، وأعتقد بأننا لم نسمح له بصناعة الخطر كثيرا، للأسف وقعنا في أخطاء كثيرة”.

وواصل الفرنسي :”الهزيمة مؤلمة جدا بالنسبة لنا، ولست نادما على الخيارات التي قمت بها من الناحية التكتيكية، وكنت مُقتنعا بها”.

ورفض “زيزو” في نهاية المطاف التطرق لإمكانية تدعيم تشكيلته، خلال الميركاتو الشتوي، مُعتبرا الوقت غير مُناسب للحديث عن هذه المسألة.