زيدان: “جاهزون لمواجهة الكونغو وفخور جدًا بحمل قميص الخُضر”

عبّر حارس مرمى المنتخب الوطني الجزائري، لوكا زيدان، عن فخره الكبير بحمل قميص “الخضر” خلال مشاركته في منافسة كأس أمم إفريقيا. خاصة في ظل حضور الجماهير الجزائرية وعائلته التي تسانده من المدرجات.

وقال زيدان في تصريح لقناة “النهار”، اليوم الاثنين: “جاهزون لمواجهة الكونغو الديمقراطية، اللعب في إفريقيا مختلف تمامًا، وهي أول تجربة لي في هذه المنافسة”.

وأضاف حارس مرمى المنتخب الوطني معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذه التجربة: “سعيد جدًا بالتواجد ضمن المنتخب الوطني وفخور بالدفاع عن ألوان الجزائر. شعور جميل يرافقني كلما حملت قميص المنتخب، خاصة أمام الأنصار الجزائريين، واللعب في كأس أمم إفريقيا مع المنتخب أمر جميل في حد ذاته”.

وختم لوكا زيدان تصريحاته بالتأكيد على الدور الكبير لعائلته في مسيرته الكروية، قائلاً: “عائلتي تساندني دائما في مشواري الكروي، وحضورها معي في المغرب يعَدُّ دعمًا كبيرًا لي”.

وتعكس تصريحات لوكا زيدان الروح المعنوية العالية التي تسود صفوف المنتخب الوطني، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور ثمن النهائي من المنافسة القارية.