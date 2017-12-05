زيدان: “راقبوا رونالدو.. “

طالب زيدان مُدرب ريال مدريد الإسباني الجميع بعدم الاستعجال في الحكم على نجم الملكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال “زيزو” صبيحة اليوم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الريال ضد بوروسيا دورتموند في رابطة أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

“تفصلنا 6 أشهر عن نهاية الموسم، لذلك لا تستعجلوا في الكلام و راقبوا كريستيانو جيدا”.

وأضاف الأسطورة الفرنسية، أنّ “الدون” عوّد الجميع على التسجيل دائما، لذلك يبدو الأمر غريبا عندما يغيب عن التهديف.

وقال:”الدون عوّد الجميع على هز الشباك باستمرار لذلك عندما لا يسجل يبدو الأمر غير اعتيادي وغريبا نوعا ما”.