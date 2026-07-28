زيدان: “رفضت عدة عروض من أجل تدريب منتخب فرنسا”

أبدى الأسطورة زين الدين زيدان، سعادته الكبيرة بتنصيبه كمدرب جديد لمنتخب فرنسا، خلفا للمدرب ديدي ديشان.

وصرح زيدان، اليوم الثلاثاء، في ندوته الصحفية: “أشكر الاتحاد الفرنسي، ولجنته التنفيذية على ثقتهم في شخصي”.

كما أضاف المدرب الجديد لمنتخب “الديوك”: “حصلت على عروض عديدة ورفضتها جميعاً، من أجل تولي تدريب منتخب فرنسا.”.

وأردف “زيزو”: “أنا محظوظ بتدريب هذا المنتخب، وسأعمل من أجل مواصلة تحقيق النجاحات”.

وتابع زين الدين زيدان: “أوجه التحية إلى ديدي ديشان، وأشكره على كل ما قدمه للمنتخب الفرنسي، سأقدم كل ما لدي، وأنا متحمس جداً لبدء العمل الفعلي في الميدان”.