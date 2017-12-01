زيدان..رونالدو.. الريال مرشحون فوق العادة للفوز بجوائز “غلوب سوكر”

أعلنت “غلوب سوكر” عن المرشّحين لجوائزها السنوية في الحفل الذي سيُقام في دبي مثلما جرت العادة في الـ 28 من شهر ديسمبر المقبل.

بالنسبة للاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في العالم، فيتنافس عليها 7 لاعبين على رأسهم رونالدو وميسي وجاءت القائمة كالآتي:

– كريستيانو رونالدو (ريال مدريد، البرتغال)

– سيرجيو راموس (ريال مدريد، إسبانيا)

– ليونيل ميسي (برشلونة، الأرجنتين)

– نيمار جونيور (باريس سان جيرمان، البرازيل)

– باولو ديبالا (جوفنتوس، الأرجنتين)

– جيجي بوفون (جوفنتوس، إيطاليا)

– كليان مبابي (باريس سان جيرمان، فرنسا)

وبالنسبة لجائزة أفضل مدرب في العالم، فسيتنافس عليها 4 مدربين وجاءت القائمة كالآتي:

– زين الدين زيدان (ريال مدريد)

– أنطونيو كونتي (تشيلسي)

– جوزي مورينيو (مانشستر يونايتد)

– ماسيميليانو أليغري (جوفنتوس)

كما هناك أيضا جائزة لأفضل فريق عام 2017، حيث يتنافس عليها كل من:

– ريال مدريد (إسبانيا)

– مانشستر يونايتد (إنجلترا)

– موناكو (فرنسا)

وحسب المتتبعين، فإن كل من رونالدو و زيدان و ريال مدريد هم الأقرب للفوز بالألقاب المذكورة سلفا.