“زيدان” سيُدرب منتخب قَطر مقابل 200 مليون أورو !!

وحسب ما نشره الملياردير المصري الشهير، فإن قطر عرضت 200 مليون أورو لزيدان في حال توقيعه على عقد لأربع سنوات.

فيما لم يؤكد الإتحاد القطري الخبر الذي بات حديث الإعلام الرياضي القطري والفرنسي خصوصا بعد إستقالته من تدريب ريال مدريد.

بعد أن قضى موسمين ونصف الموسم في “الملكي”، أين تمكن من بدوري الأبطال 3 مرات إضافة إلى 5 ألقاب أخرى.

Zidane joining qatar to coach national team for World Cup 2022. 50mn à year over 4 years …

Money talks ?

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 31, 2018