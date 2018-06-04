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“زيدان” سيُدرب منتخب قَطر مقابل 200 مليون أورو !!

الرياضة
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“زيدان” سيُدرب منتخب قَطر مقابل 200 مليون أورو !! زين الدين زيدان
بقلم وليد كويني

كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساوريس، في تغريدة على تويتر أن الإتحاد القطري عرض على زين الدين زيدان تدريب منتخب قطر.

وحسب ما نشره الملياردير المصري الشهير، فإن قطر عرضت 200 مليون أورو لزيدان في حال توقيعه على عقد لأربع سنوات.

فيما لم يؤكد الإتحاد القطري الخبر الذي بات حديث الإعلام الرياضي القطري والفرنسي خصوصا بعد إستقالته من تدريب ريال مدريد.

بعد أن قضى موسمين ونصف الموسم في “الملكي”، أين تمكن من بدوري الأبطال 3 مرات إضافة إلى 5 ألقاب أخرى.

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