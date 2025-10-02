زيدان شرقي دورفال وبلغالي جديد قائمة بيتكوفيتش لمواجهتي الصومال وأوغندا

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المعنيين بتربص شهر أكتوبر الجاري، والذي تتخلله مواجهتي الصومال، وأوغندا، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

ونشط بيتكوفيتش، اليوم الخميس، ندوة صحفية بملعب “نيلسون مانديلا”، أين كشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص أكتوبر، والتي ضمت 26 لاعبا.

واختار الناخب الوطني في حراسة المرمى كل من: أسامة بن بوط، قندوز، ولوكا زيدان، هذا الأخير الذي تلقى أول استدعاء له مع الخضر.

كما شهدت قائمة بيتكوفيتش، أسماء جديدة أخرى، تم استدعاؤها لأول مرة، على غرار كل من رفيق بلغالي، مهدي دورفال. وسمير شرقي

وضمت القائمة الكاملة التي كشف عنها بيتكوفيتش: بن بوط، قندوز، زيدان، بن سبعيني، دورفال، حجام، توقاي، شرقي، بلغالي، قيتون، ماندي، بن طالب، بوداوي، زرقان، قبال، مازة، عمورة، بلايلي، بن زية، بوعناني، شايبي، حاج موسى، محرز، بونجاح، شياخة، غويري.