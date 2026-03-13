زيدان ضمن تشكيلة الأسبوع في الدرجة الثانية الإسبانية

اختير حارس المنتخب الوطني، لوكا زيدان، ضمن تشكيلة الأسبوع لدوري الدرجة الثانية الإسبانية. نظير الأداء المميز الذي قدمه رفقة نادي غرناطة أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

وقدّم زيدان مباراة قوية ساهم من خلالها في فوز فريقه، حيث حافظ على نظافة شباكه ونجح في عدة تصديات حاسمة. خاصة في المواجهات المباشرة مع مهاجمي الفريق المنافس، ما جعله من أبرز لاعبي اللقاء.

وجاء اختيار حارس غرناطة في التشكيلة المثالية للجولة تقديرا للمستوى الكبير الذي ظهر به خلال هذه المباراة. مؤكدا بذلك تألقه واستمراره في تقديم مستويات مستقرة مع فريقه خلال الموسم الحالي.

ويعزز هذا التألق من حظوظ لوكا زيدان في فرض نفسه مستقبلا مع المنتخب الوطني. خاصة مع تزايد الحديث حول إمكانية أن يكون الحارس الأول للخضر خلال نهائيات كأس العالم المقبلة.