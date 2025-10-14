زيدان: “فخور بارتداء هذا القميص للمرة الأولى.. مشاعر لا توصف”

عبّر حارس المنتخب الوطني الجزائري، لوكا زيدان، عن فخره الكبير وسعادته بعد مشاركته الأولى أساسيًا مع “الخُضر”.

في مباراة الفوز أمام منتخب أوغندا (2-1) بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، ضمن ختام تصفيات كأس العالم 2026.

ونشر زيدان عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورة له من المباراة، مرفقة بتعليق مؤثر كتب فيه: “فخر كبير بارتداء هذا القميص للمرة الأولى نغادر بانتصارين وتأهل إلى كأس العالم، أجواء خيالية من البداية إلى النهاية، شكرًا للجميع على الدعم، مشاعر لا توصف”.

هذا المنشور لقي تفاعلًا واسعًا من الجماهير الجزائرية التي عبّرت عن فخرها بأداء الحارس الشاب وتشجيعها له بعد ظهوره المميز. حيث قدّم مباراة قوية بثقة عالية ونجح في تأمين مرمى المنتخب في أكثر من مناسبة.