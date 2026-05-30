زيدان: “قميص الجزائر يمنحني أحاسيس لا أجدها في مكان آخر”

كشف الحارس الدولي الجزائري، لوكا زيدان، أن تمثيل “الخضر” وحمل قميص المنتخب يمنحه مشاعر خاصة لا يجدها في أي مكان آخر.

وسُئل زيدان، في حواره المطول الذي خص به مجلة “أونز مونديال” الفرنسية. ماذا يعني له ارتداء قميص المنتخب بكل ما يحمله من مسؤوليات وانتظارات جماهيرية.

ليردّ لوكا: “عندما أرتدي قميص الجزائر أشعر بأحاسيس لا أجدها في أي مكان آخر. سواء مع النادي أو غيره.”

وواصل حارس غرناطة الاسباني: “وجود هذا الجمهور خلفنا يمنحنا ضغطًا إيجابيًا. إنها مشاعر تتمنى أن تعيشها كل يوم، لكنها لا تتكرر يوميًا.”

وبحديثه عن النشيد الوطني، أوضح لوكا زيدان، أنه لا يفكر أثناء عزفه سوى في عائلته وبشكل خاص جده، الذي علمه الثقافة الجزائرية منذ نعومة أظافره.

وختم بخصوص هذه النقطة: “جدي يكرر لي كل يوم أنه سعيد جدًا بتمثيلي للمنتخب الجزائري. لذلك، إذا تمكنت من جعله فخورًا بي، فأنا أعتبر نفسي قد ربحت.”