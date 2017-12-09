زيدان:” قُلت لكم.. حذاري من رونالدو”

أشاد زين الدين زيدان مُدرب ريال مدريد بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تألقه في لقاء الملكي ضد إشبيلية مساء السبت.

ووقع “الدون” ثنائية في اللقاء الذي إنتهى بفوز “الميرينغي” بخماسية دون رد.

وقال”زيزو” في الندوة الصحفية بعد اللقاء:” قُلت لكم لا تتسرعوا في الحُكم على كريستيانو، أنا أعرفه جيدا وأعرف ردة فعله”.

وتابع زيدان حديثه:”كُنت قد أخبرتكم بأن تُراقبوا رونالدو وتحذروا منه..”

وكان الأسطورة البرتغالية قد توج الخميس بالكرة الذهبية الخامسة في تاريخه وقدمها اليوم السبت لأنصار ريال مدريد في السانتياغو بيرنابيو.