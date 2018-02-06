“زيدان” كرة القدم الكندية النسوية تختار تمثيل الجزائر دوليا

إختارت اللاعبية آسيا سيدهم الحاملة للجنسية الكندية والجزائرية تمثيل “الخضر” دوليا، وتلقت مؤخرا أول إستدعاء لها.

وهذا رغم أنها إحدى أهم العناصر الشابة والصاعدة في كرة القدم النسوية حسب الإتحاد الكندي لعبة، لكنها فضلت الجزائر بدعم عائلتها.

حيث أن الإعلام الكندي تحدث بإسهاب في الآونة الأخيرة عن إختيار “آسيا” للجزائر كونها تتملك لمؤهلات كبيرة من شأنه.

تحسّر الإعلام الكندي عن ضياع ما وصفه بـ”الجوهرة” لم يُلقي بضلالها على الجزائر في إنتظار ما ستقدمه اللاعبة في اللقاء القادم للخضر أمام السنيغال.