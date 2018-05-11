زيدان: “كريستيانو ونيمار.. سيكون الأمر جيدا” !!

الرياضة
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زيدان: “كريستيانو ونيمار.. سيكون الأمر جيدا” !!
بقلم أمير بهلول

يبدو أن صفقة انتقال “نيمار” إلى ريال مدريد تطبخ على نار هادئة، حيث صرح الفرنسي “زين الدين زيدان” أن اللاعبين الجيدين يناسبون الفريق الملكي.

وقال زيزو: “كريستيانو ونيمار؟ اللاعبون الجيدون لا يمكن أن يظهروا بشكل سيء معا”.

وأضاف: “بعد نهائي دوري الأبطال، سنتحدث مع إدارة الفريق ونرى ماذا سيحدث حينها”.

وتابع: “نهائي كييف، هو نهائي يريد الجميع الفوز به، متبقي لنا أسبوعين فقط وعلينا أن نكون جاهزين لمواجهة ليفربول”.

وختم كلامه: “عليك أن تتقبل وتعيش اللحظات السلبية، لكن ما ليس لدي شك فيه أن الفريق سيعود للمنافسة على الليغا الموسم المقبل”.

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