زيدان: “لا أعرف إن كنت الأساسي.. وأعشق الضغط”

كشف حارس غرناطة الإسباني، لوكا زيدان، أنه غير متأكد من كونه الحارس الأول للمنتخب الوطني في مونديال 2026، المقرر في الفترة ما بين الـ 11 جوان والـ 19 جويلية القادمين.

ولدى سؤاله حول وعيه بحجم المسؤولية التي تنتظره في كأس العالم، مع “الخضر” باعتباره الرقم واحد في حراسة المرمى، ردّ زيدان: “لا أستطيع الإجابة عن ذلك، لأنني لا أعرف بعد ما إذا كنت سأكون الحارس الأول أم لا.”

وألح صحفي مجلة “أونز مونديال” على لوكا، بخصوص هذه النقطة، حينما أكد أنه من المفترض أن يكون الخيار الأول في حراسمة مرمى “الخضر”، بعدما شارك في “كان 2025”.

غير أن لوكا زيدان رد بكل تحفظ: “نعم، نعم.. في الحقيقة أحاول ألا أفكر كثيرًا في الأمر، أنا لا أضع على نفسي ضغطًا إضافيًا. بل إن الضغط هو ما أحبه في كرة القدم.”

وواصل حارس غرناطة الاسباني: “أحب الشعور بذلك الضغط الإيجابي، فهو “الأدرينالين” الذي أبحث عنه في هذه الرياضة.”

مضيفا: “كما أن تحمل المسؤولية جزء من شخصيتي. واختياري لمركز حارس المرمى مرتبط بذلك أيضًا، لأن الحارس يتحمل مسؤوليات كبيرة.”

وختم زيدان: “أحب هذا النوع من المسؤوليات، وأعتبره فخرًا أن أمثل بلدي في كأس العالم أو كأس إفريقيا.. بالنسبة لأي لاعب، لا يوجد شيء أعظم من المشاركة في كأس العالم، وأنا متشوق جدًا لذلك.”