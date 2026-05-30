زيدان: “محرز أسطورة.. وسنحدث كثيرا عن مازة وحاج موسى”

وصف حامي عرين المنتخب الوطني، لوكا زيدان، القائد رياض محرز، بواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الجزائر.

وخلال حواره المطول مع مجلة “أونز مونديال” الفرنسية، سئل زيدان، عن اللاعبين الذين أثاروا اعجابه بشكل خاص في المنتخب الجزائري.

ورد حارس غرناطة الاسباني: “لدينا الكثير من اللاعبين الشباب الموهوبين.. طبعًا هناك رياض محرز. الجميع يعرفه ويعرف المسيرة التي حققها، إنه لاعب استثنائي وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ الجزائر. قدمه اليسرى أشبه بالقفاز.”

قبل أن يُضيف: “ثم هناك رامي بن سبعيني وعيسى ماندي، وهما مدافعان قويان جدًا. تشعر بالأمان عندما تلعب خلفهما.”

وواصل زيدان: “في الوسط يوجد إسماعيل بن ناصر، فإذا مررت له الكرة تعلم أنك لن تواجه مشكلة، فهو نادرًا ما يفقدها ويمتلك رؤية لعب مذهلة.”

ليختتم مشيدا بالثنائي الصاعد ابراهيم مازة وأنيس حاج موسى، قائلا: “كما يوجد حاج موسى ومازة، وهما شابان سنتحدث عنهما كثيرًا في المستقبل لأنهما لاعبان ممتازان جدًا.”