زيدان مرشح لمزاملة بن ناصر وبقرار

دخل حارس المنتخب الوطني، لوكا زيدان، دائرة اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية، بعد تألقه في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقدم زيدان، مستويات راقية رفقة “الخضر” بتحقيق 3 “كلين شيت” في أول 3 لقاءات في الـ”كان”. قبل أن يتلقى ثنائية في الهزيمة أمس السبت، على يد نيجيريا في ربع النهائي.

وكشف موقع “footmercato” الفرنسي نقلا عن صحيفة “AS” الاسبانية، بأن حامي عرين “الخضر”، خطف أنظار العديد من الأندية الأوروبية. وهو المرتبط بعقد مع غرناطة الناشط في “الليغا2” الاسبانية إلى صيف 2027.

كما أوضح المصدر ذاته، أن دينامو زغرب الكرواتي، الذي يضم في صفوفه ثنائي “الخضر” الآخر، اسماعيل بن ناصر، ومنصف بقرار، يتصدر قائمة المهتمين بخدمات زيدان.

مشيرا إلى أن الفريق الكرواتي، يحضر عرضا بقيمة 2 مليون أورو، للفوز بصفقة حارس المنتخب الوطني، الذي كلف خزينة ناديه الاسباني غرناطة، صيف 2024، 400 ألف أورو فقط.