زيدان مصاب بفيروس كورونا

أعلنت إدارة ريال مدريد الاسباني اليوم الجمعة، عن إصابة مدرب الفريق زين الدين زيدان بفيروس كورونا.

ونشرت ادارة النادي الملكي بيانا رسميا لها عبر الموقع الرسمي للفريق، مباشرة بعد صدور فحوصات المدرب زين الدين زيدان.

وجاء في البيان:”يعلن نادي ريال مدريد بإن اختبار المدرب زين الدين زيدان بشأن فيروس كورونا جاء ايجابيا”.

وكان مدرب ريال مدريد قد عزل نفسه يوم 7 جانفي الماضي، وهذا بعدما خالط شخصا مصابا بفيروس كورونا، إلا أن الفحوصات جاءت سلبية وقتها.

ومن المنتظر أن يعزل زيدان نفسه لمدة 10 أو 14 يوما، وبذلك فإنه سيغيب عن مباراة فريقه غدا ضد ديبورتيفو ألافيس، وسيعوضه مساعده بيتوني.