زيدان..مورينيو وأنشيلوتي في “مجلس اليويفا”

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إنشاء مجلس كرة قدم يضم 20 شخصية بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتمت الموافقة على هذا الهيكل، المسمى “مجلس كرة القدم UEFA” من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي اجتمعت الثلاثاء الماضي في مدينة لشبونة البرتغالية.

وسيعقد المجلس الذي يهدف إلى صياغة مقترحات لتطوير كرة القدم، اجتماعه الأول في 24 أفريل الجاري بمدينة نيون بسويسرا.

وسيتعين على المجلس طرح أفكار لوضع قوانين أو تنظيم كرة القدم، والتي يمكن بعد ذلك تحويلها إلى مشاريع قوانين.

وسيترأس مجلس الإدارة لاعب ميلان السابق والمدير الحالي لكرة القدم المحترفة في الاتحاد الأوروبي، الكرواتي زفونيمير بوبان والإيطالي روبرتو روسيتي، رئيس الحكام.

بالإضافة إلى بوبان وزيدان ومورينيو وأنشيلوتي، سيضم المجلس أيضا أسماء كبيرة في صورة الهولندي رونالد كومان، الدنماركي مايكل لاودروب، الحارس التشيكي السابق بيتر تشيك، الألمان يورغن كلينسمان وغيرهم من نجوم المستديرة.

