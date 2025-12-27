زيدان: “ندرك قوة بوركينافاسو ولكننا نراهن على الفوز”

أكد حارس المنتخب الوطني، لوكا زيدان، أن العناصر الوطنية تحضّر في ظروف جيدة لمواجهة بوركينافاسو.

ويرتقب أن يلاقي “الخضر” غدا الأحد، “الخيول البوركينابية” على أرضية ملعب “مولاي الحسن” بمدينة الرباط، بداية من الساعة 18:30، ضمن الجولة الـ 2 للمجموعة الـ 5 من منافسة كأس أمم إفريقيا 2025.

وفي تصريحات خصّ بها القناة الرسمية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. أمس، قال زيدان: “نحضّر بشكل جيد لمواجهة بوركينافاسو، أجرينا حصة تدريبية جيدة وسنجري غدا (يقصد اليوم) حصة أخرى حتى نكون جاهزين للمباراة”.

واعترف حامي عرين غرناطة الاسباني، بقوة المنتخب البوركينابي. إلا أنه شدد على ضرورة الفوز، وقال: “ندرك أنه منتخب جيد، هي المباراة الثانية بعد بداية جيدة في المنافسة. ولا بد من البحث عن النقاط الثلاث”.

كما أبرز زيدان، أن العناصر الوطنية وبعد الانطلاقة الموفقة في الـ”كان” بفوز كبير أمام السودان. بثلاثية نظيفة، تركز حاليا على التحضير الجيد من أجل الفوز على بوركينافاسو.