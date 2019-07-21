زيدان: «هنيئا للمنتخب الجزائري وهذا انتصار شعب بأكمله»

هنأ النجم العالمي، زين الدين زيدان، أمس، المنتخب الوطني، بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا 2019، وحصده اللقب القاري الثاني في تاريخ مشاركاته في المنافسة.

وأكد الأسطورة الكروية أن الإنجاز الذي حققه الخضر بقيادة المدرب جمال بلماضي يعتبر انتصارا للشعب الجزائري بأكمله،

وقال زيدان في منشوره، أمس، عبر حسابه الرسمي في «الإنستغرام»: «هنيئا للمنتخب الجزائري، وهذا انتصار شعب بأكمله.. وان تو ثري فيفا لالجيري».

وكشف أفضل لاعب في العالم لثلاث مرات، أن شقيقه الأكبر، فريد، الذي فارق الحياة قبل أيام قليلة، يجب أن يكون فخورا بعد تتويج المنتخب الجزائري.

حيث قال في هذا الصدد: «أخي الكبير فريد يجب أن يكون فخورا، سأواصل الحفاظ على تألق نجمه خلال جميع أيام حياتي».