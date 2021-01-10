زيدان ولاعبو الريال غاضبون من مسؤولي الليغا !

عبّر “زين الدين زيدان” مدرب “ريال مدريد” ولاعبي الفريق الأول عن غضبهم من قرارات رابطة الليغا الإسبانية.

“تيباس” رئيس رابطة الليغا رفض تأجيل مباراة “ريال مدريد – بيلباو” بالرغم من سوء الأحوال الجوية.

فالأحوال الجوية كانت قد أخرت رحلة ريال مدريد من مطار بارخاس لأكثر من 5 ساعات وأرضية ميدان “بيلباو” كانت سيئة للغاية.

وصرح “زيزو” عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي: “هذه ليست مباراة كرة قدم وهذا ليس ملعبا كان عليهم تأجيلها”.

وأضاف: “لا أدري لماذا لم تؤجل المباراة رغم أن الظروف المناخية كانت صعبة على الجميع”.

في حين صرح “تيبو كورتوا” قائلا: “رابطة الليغا عليها أن تفهم أننا بشر ولسنا دمى، جميعنا لديه عائلة”.

وأضاف: “عليهم أن يفهموا أن سلامة الجميع هو أمر يجب الحرص عليه”.