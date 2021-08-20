زيدان يتبرع بمبلغ ضخم لضحايا حرائق الغابات في الجزائر

أبدى صاحب الأصول الجزائرية، زين الدين زيدان دعمه الكامل للشعب الجزائري عقب الحرائق الأخيرة التي مست البلاد.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، عن تقديم زين الدين زيدان، هبة بقيمة 2 مليون أورو، ما يقارب 40 مليار سنتيم، لفائدة ضحايا حرائق الغابات بالجزائر.

وتأتي هذه الخرجة من ابن بجاية، لتؤكد من جديد ارتباطه الدائم بأصوله الجزائرية، وتضامنه الكبير مع الجزائر.

يذكر بأن زين الذين زيدان، سبق له في العديد من المناسبات القيام بمثل هذه المساعدات الخيرية لفائدة الجزائر.