زيدان يتجه للعودة لمجال التدريب من بوابة هذا المنتخب

كشفت وسائل إعلام أوروبية، أمس الخميس، عن إقتراب عودة مدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، لعالم التدريب بعد مونديال قطر 2022.

وكشفت الإذاعة الإسبانية “Es Radio، Libertad”، أن زيدان سيتولى الإشراف على تدريب منتخب فرنسا، بعد نهائيات كأس العالم في قطر.

يجدر للإشارة، سبق لزين الدين زيدان مؤخراً أن كشف في تصريحات إعلامية عن عودته القريبة لمجال التدريب.