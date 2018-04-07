زيدان يرفض وقوف فريقه في ممر شرفي لبرشلونة

أكد زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، أن فريقه لن يقف في ممر شرفي للغريم برشلونة، في حال تتويجه بلقب الليغا.

وصرح زين الدين زيدان، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “لن نقف في ممر شرفي لنادي برشلونة، وهذا قرار مني”.

وأضاف: “في غضون 15 يوما ستسألونني عن الممر الشرفي من جديد، الإجابة واضحة ولا يجب أن أتحدث عن هذا الأمر مجددا”.

وتابع زين الدين زيدان: “إذا كان الممر الشرفي تقليديا، فنادي برشلونة، هم من كسرو هذا التقليد”.

يذكر أن مباراة العودة بين ريال مدريد، والغريم نادي برشلونة، لحساب الجولة الـ38، ستجرى في الـ20 ماي المقبل، بملعب “كامب نو”.