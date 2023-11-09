زيدان يشيد بميسي :”أنا كنت متقدم على اللاعبين بثانية وأنت متقدم بـ 3 ثواني”

أشاد نجم كرة القدم العالمية سابقا زين الدين زيدان بالنجم العالمي ليونيل ميسي خلال اللقاء الصحفي الذي جمعهما معا اليوم الخميس.

وقال النجم الفرنسي “زيزو” خلال اللقاء الصحفي “اليوم نحن مع الرقم 10 أخر، قليل من السحر ويتواجد معنا في الأستوديو، إنه لأمر مؤسف أننا لم نتمكن من اللعب معا في فترة ما لكن جسنا هذه هي اللحظة الذي أمرر لك الكرة فيها”.

كما أضاف زيدان “صانع اللعب و الرقم 10 يجب أن يكون متقدم في التفكير على بقية اللاعبين في الملعب، أنا كنت متقدم على اللاعبين، بفارق ثانية ولكن أنت يا ليونيل متقدم على الجميع بفارق ثلاث ثواني”.

إلى جانب ذلك، قال ليونيل ميسي في حديثه للنجم الأخر زيدان “تسجيل هدف في نهائي كأس العالم هو أفضل شيء على الإطلاق أليس ذلك ؟ ” في حين رد ” يمكن لكلينا أن يقول ذلك”.

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