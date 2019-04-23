“زيدان” يضع النقاط على الحروف مع “بيريز” !

كشفت المصادر الصحفية الإسبانية، أن المدرب الفرنسي “زين الدين زيدان” قد وضع النقاط على الحروف مع رئيس الفريق “بيريز”.

حيث تم التشاور على اللاعبين الذين سيتم انتدابهم إلى الفريق الموسم المقبل مع وضع خطة جديدة للاعبين الذين لا يرغب فيهم “زيزو”.

فكل من “هازارد، إيركسون أو بوغبا” بالإضافة إلى مهاجم كبير أبرز أهداف “زيدان” في الميركاتو الصيفي.

كما يعمل على انتداب ظهير أيسر لمنافسة “مارسيلو” الذي تأكد بقائه في صفوف الفريق الموسم المقبل.

في حين يريد “زيزو” التخلص نهائيا من الويلزي “غاريث بال” الذي يرفض الرحيل عن النادي الملكي.