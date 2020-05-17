زيدان يضع بن سبعيني على رادار ريال مدريد!

فجر موقع “دون بالون” الإسباني، مُفاجأة غير مُتوقعة، عندما أكد بأن الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مُتابع من ريال مدريد.

وأكد ذات المصدر، بأن المدرب زين الدين زيدان يعرف مؤهلات خريج مدرسة بارادو، منذ أن كان في الليغ 1 الفرنسية.

ووفقا لنفس الموقع دائما، فإن “زيزو” طلب من كشافي الملكي مُتابعة عروض المدافع مُتعدد المناصب مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

ونلفت النظر من جهتنا، بأن كل هذا لا يتجاوز محض “المُراقبة” فقط، ولا يوجد أي مُقترح رسمي من الميرينغي لإبن قسنطينة.

يُذكر بأن مُحارب الصحراء، بصدد تأدية موسم مميز في البوندسليغا، مما رفع أسهمه كثيرا في الآونة الأخيرة.

ونشير في الأخير، بأن اليساري يمتلك حاليا مُقترحا مهما من أولمبيك ليون، الراغب في إعادته الى “ليغزاغون” الصيف الداخل.