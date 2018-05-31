زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد

أعلن المدرب زين الدين زيدان، اليوم الخميس، استقالته من تدريب نادي ريال مدريد الإسباني، في خرجة غير متوقعة فاجئ بها الجميع.

وصرح زين الدين زيدان، خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الخميس: “لقد اتخذت القرار بعدم الإستمرار مع ريال مدريد الموسم المقبل”.

وبرر زيزو قراره هذا، بأن الوقت قد حان لإحداث تغييرات في الميرينغي، بعد أزيد من 3 سنوات قضاها زيدان على رأس العارضة الفنية للفريق.

وتمكن زين الدين زيدان، خلال السنوات الثلاثة التي أشرف فيها على تدريب النادي الملكي، من حصد عشرة ألقاب، آخرها رابطة أبطال أوروبا لهذا الموسم.