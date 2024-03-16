زيدان يعود لتقمص ألوان ريال مدريد

يتجه النجم الفرنسي، زين الدين زيدان، للعودة إلى ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، وتقمص ألوان النادي الملكي ريال مدريد، مجددا.

وحسب صحيفة “آس” الاسبانية، سيعود زيدان، يوم السبت المقبل إلى ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، للمشاركة في مباراة خيرية ستجمع ريال مدريد، بنادي بورتو.

وربطت الصحيفة الاسبانية، مشاركة “زيزو” في هذه المباراة الخيرية، لتحسن علاقاته مع مسؤولي “الملكي”، واحتمال عودته لتدريب الفريق، مع اقتراب حسم صفقة مواطنه كيليان مبابي.