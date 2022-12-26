زيدان يقترب من الاشراف على هذا المنتخب

كشفت أمس الأحد، وسائل إعلام فرنسية، عن قرب عودة المدرب زين الدين زيدان لمجال التدريب للاشراف على أحد المنتخبات.

وحسب ماورد في موقع “ليكيب” الفرنسية، فإن زيزو يمتلك كل المقومات للاشراف على تدريب المنتخب البرازيلي، خلفا للمستقيل تيتي.

وأوضح ذات المصدر، أن زيدان مرشح بنسبة كبيرة لتدريب السيلساو، خاصة مع استمرار ديشامب مع المنتخب الفرنسي.

كما أضاف ذات المصدر، أن زيدان يلقى الإجماع داخل المنتخب البرازيلي من طرف اللاعبين الذين سبق الإشراف عليهم في الريال.

بالإضافة لدعم الظاهرة رونالدو لفكرة التعاقد مع زين الدين زيدان كمدرب للمنتخب البرازيلي.