زيدان يقترب من الدوري السعودي مقابل عرض خرافي

يقترب المدرب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان، من الالتحاق بالدوري السعودي، أين جذب اهتمام مسؤولي الأندية.

وحسب موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، يضع مسؤولي نادي النصر السعودي، اسم زيدان على رأس قائمتهم، لتعويض رودي غارسيا المقال مؤخرا.

كما أضاف ذات المصدر، بأن كريستيانو رونالدو، كان وراء اقتراح اسم”زيزو”، على مسؤولي ناديه، بالنظر للعب تحت إشرافه في الريال، وحصده لعدة ألقاب معه.

وكشفت تقارير إعلامية أخرى، عن تقديم مسؤولي النصر السعودي، أول عرض لهم لزيدان، حيث تم اقتراح عقد لمدة سنتين مقابل 120 مليون أورو.