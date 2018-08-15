“زيدان” يقترب من تدريب “مانشستر يونايتد”

كشفت المصادر الصحفية الفرنسية، أن “زين الدين زيدان” يتطلع لتدريب “مانشستر يونايتد” بعد رحيل “مورينيو” المرتقب مع نهاية الموسم.

وأكدت صحيفة “ليكيب” أنه بعد 3 مواسم ناجحة مع الفريق “الملكي” فإن “زيزو” يريد خوض تجربة أخرى في الدوري الإنجليزي.

كما أن المدرب الفرنسي أكد في وقت سابق أنه لن يشرف على تدريب أي نادي خلال العام الحالي وفضل الراحة بعد 3 مواسم قضاها مع ريال مدريد.

من جهة أخرى، ترى إدارة “الشياطين الحمر” أنه لن تجد أفضل من بطل دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات متتالية لخلافة “السبيشل وان”.