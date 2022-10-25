زيدان يكشف موعد عودته لعالم التدريب

كشف النجم العالمي، زين الدين زيدان، عن موعد عودته لعالم التدريب، بعد رحيله عن ريال مدريد العام الماضي.

وصرح زيدان أمس الإثنين، لموقع “RMC Sports” الفرنسي، على هامش حضوره حفل إزالة الستار عن متحف تمثال جديد في متحف جريفين بباريس:”سأعود قريبا للتدريب”.

وأضاف زيدان:”أنا أتمهل قليلا، وقريبا جدا سأعود لمجال التدريب”.

ومن المنتظر، أن يحسم زين الدين زيدان، إما تدريب نادي أو الإشراف على منتخب وطني، بعد انتهاء فعاليات كأس العالم بقطر.