“زيدان” يمر للسرعة القصوى لضم “بوغبا”

كشفت مصادر صحفية إسبانية، أن المدرب الفرنسي “زين الدين زيدان”، يصر على التعاقده مع “بول بوغبا” في الميركاتو المقبل.

وأكدت ذات المصادر، أن مدرب “ريال مدريد” قد التقى بـ “مينو رايولا” وكيل أعمال لاعب “اليونايتد” وطلب ضمه بصفة رسمية.

ولا تزال إدارة “مانشستر يونايتد” تصر على مبلغ 100 مليون أورو للتخلي عن “بوغبا”، غير أن أزمة فيروس “كورونا” والإصابات ستجعل السعر ينخفض.

كما تقترح إدارة الملكي إدراج كل من “خاميس رودريغيز ومارتين أوديغارد أو لوكاس فاسكيز” من أجل إقناع اليونايتد بالتخلي عن هدف “زيدان”.