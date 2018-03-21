زيدان يمنح الضوء الأخضر لضم “ليفاندوفسكي” !

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أنّ زيدان مدرب ريال مدريد قد منح الضوء الأخضر لإدارة فريقه لانتداب هدّاف البايرن “ليفاندوفسكي” الصائفة المقبلة.

وذكرت ذات المصادر، أنّ اللاعب البولندي هو الآخر يبحث عن الرحيل وسيفعل كل شيء لحمل ألوان الملكي الموسم المقبل.

تأتي هذه الأخبار في ظل نقص فعالية الفرنسي “كريم بن زيمة” الذي يبدو أنه في طريقه للرحيل عن النادي.

فجماهير الملكي سئمت من تضييع “بن زيمة” لفرص سهلة في كل مباراة بل أصبح عقيما أمام المرمى.

وينتظر من “بيريز” رئيس الملكي أن يقوم بإنتدابات نوعية في الصائفة ومن بين أبرز الأسماء التي يود إنتدابها: “نيمار وليفاندوفسكي”.