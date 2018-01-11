زيدان يواصل السقوط ويثير غضب الجماهير !

مرة أخرى فشل “ريال مدريد” في تحقيق الفوز وهذه المرة في البيرنابيو وضد فريق “نومانسيا” في منافسة كأس الملك، حيث تعادل الفريقان بنتيجة هدفين في كل شبكة.

وأبدت جماهير الملكي سخطها من المدرب الفرنسي ومن تشكيلة الفريق، حيث لم تظهر هوية الريال رغم التأهل للدور المقبل.

وأرجعت جماهير الريال في تصريحات خصت بها برنامج “شينيغريتو” الشهير، أن زيدان هو المسؤول الأول لما يحدث.

كما أكدت أن تسريح خاميس رودريغيز، ألفارو موراتا و بيبي ودون تعويضهم أدى إلى انخفاض كبير في مستوى الفريق.

من جهة أخرى عنونت صحيفة “ماركا”: “على زيدان دخول الميركاتو وإلا.. !”.