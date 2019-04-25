زيدان يُحدّد هدف “ريال مدريد” الرئيسي الموسم المقبل !

كشف “زين الدين زيدان” مدرب “ريال مدريد”، أن الهدف الرئيسي له الموسم المقبل سيكون التتويج بالدوري الإسباني.

وأكد “زيزو” في تصريحات صحفية، أنه يهدف لرفع اللقب الـ 34 في تاريخ النادي عوض الفوز بألقاب آخرى.

وقال “زيدان”: “هدفنا الرئيسي الموسم المقبل هو التتويج بلقب الليغا”.

وأضاف: “دوري الأبطال عليك أن تكون جيد في 12 أو 13 مباراة فقط، لكن الليغا عليك أن تكون الأفضل في 38 مباراة وهذا ما أريده الموسم المقبل.”

وتابع: “لدي أفكاري الخاصة فيما يخص هذه البطولة، وأعلم ماذا يمكننا فعله حتى نتوج باللقب”.