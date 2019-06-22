“زيدان” يُرشح مصر للفوز بـ”الكان” وينتظر تألق الجزائر

توقع النجم المصري، محمد زيدان، بأن يتحصل بلده على لقب كأس أمم إفريقيا 2019 والتي يُنظمها على أرضه ووسط جماهيره.

وإعتبر اللاعب السابق لـ”ماينز” بأن أشبال “خافيير أغيري”، لن يجدوا طريق التتويج مفروشا بالورود خاصة بتواجد العديد من المُنافسين أقوياء.

وأوضح “زيزو الإفريقي” بأن “الفراعنة” سيكون مُجبرين على تجاوز عقبة المُنتخبات العربية القادرة على التألق وبشكل خاص الجزائر، تونس والمغرب.

وقال لـ”كورة” :”أتمنى تتويج مصر ولكن هناك مُنتخبات قوية مثل الجزائر، تونس، المغرب والسنيغال وهذا دون نسيان الكاميرون حاملة اللقب”.