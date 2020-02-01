زيدان يُريد جزائريا في ريال مدريد!

يُريد زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، إستقدام لاعب يمتلك أصولا جزائرية لتشكيلته في المُستقبل القريب.

وأشارت “ليكيب”، بأن الرجل الأول في الطاقم الفني للملكي، أظهر إهتماما بأمين غويري، وكان راغبا في إستقدامه خلال الميركاتو المُنقضي.

ووفقا لذات المصدر، فإن مُتصدر الليغا الإسبانية، قام بخطوة للأمام وإستفسر عن وضعية المُهاجم الصاعد لدى فريقه الأصلي أولمبيك ليون.

ولم تتطور المُفاوضات كثيرا، بإعتبار أن “الميرينغي” لم يستقروا على رأي بشأن هداف الفئات الشُبانية للمنتخب الفرنسي.

ويُصنف خريج مدرسة “لوال”، كأفضل الأسماء الواعدة في أوروبا، مما جعل كبار القارة العجوز يدرسون وضعيته مؤخرا.

يُذكر بأن صاحب الـ19 عاما، كان قد تعرض العام الماضي لإصابة خطيرة، عطلت بروزه، وأثرت على قيمته في سوق التحويلات.