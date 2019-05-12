زيدان يُهدد “بايل” بانزاله للفريق الرديف !

كشفت المصادر الإسبانية، أن زين الدين زيدان مدرب “ريال مدريد”، قد أبلغ “غاريث بايل” بقراره النهائي حول مستقبل الويلزي.

أين أكد “زيزو” أنه يتوجب علي “بايل” الرحيل في الميركاتو الصيفي وإلا فإنه سيلعب في الكاستيا (الفريق الثاني).

كما أنه تم إبعاد “غاريث بايل” للمرة الثانية على التوالي من قائمة الفريق المشارك أمام “ريال سوسيداد” مساء اليوم الأحد.

يذكر أن “زيدان” رفقة الرئيس “بيريز” قررا القيام بثورة داخل الفريق من أجل إعادة هيكلة النادي بضم أسماء كبيرة والتخلي عن اللاعبين الذين لم يقدموا الكثير في هذا الموسم.