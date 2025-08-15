زيد الخير يتحادث مع الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

أجرى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، مبروك زيد الخير، محادثات علمية بالقاهرة، مع أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح.

وجاء ذك، على هامش المؤتمر العالمي الـ10 لدار الإفتاء المصرية، حسب ما أفاد به هذا الجمعة بيان للمجلس.

وتناولت المحادثات، استخدام الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن باعتباره “خطوة تقنية رائدة”. لكنها تحمل في طياتها تحديات كبيرة تتطلب حكمة ودقة. فكما يمكن للتكنولوجيا أن تكون أداة لفهم أعمق للنصوص قد تصبح “مصدرا للإرباك إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح”.

يذكر أن المؤتمر العالمي الـ10 لدار الإفتاء المصرية قد انعقد يومي 12 و13 من الشهر الجاري. تحت عنوان “صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي”.