زيد الخير يدعو إلى إقامة ميثاق عالمي مشترك وشامل لقيم إنسانية وأخلاقية

شارك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، فضيلة الشيخ الدكتور مبروك زيد الخير، في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا - العالم الإسلامي”، الذي يعقد في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا.

وخصص اجتماع هذا العام لموضوع “التفاعل بين روسيا والعالم الإسلامي في ظل التعددية القطبية الناشئة”.

وفي مداخلته التي ألقاها، أمس الأربعاء، أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى على ضرورة تعزيز التعايش الإنساني لتحقيق السلام واستدامة الحضارة، في ظل تعددية الثقافات وتكامل الخبرات.

وشدد على أهمية التعددية القطبية بديلاً عادلاً للأحادية، مشيراً إلى التحديات التي واجهها العالم بسبب انفراد القوة الأحادية.

وأبرَزَ أهمية التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي استنادًا إلى التاريخ المشترك والمصالح الجيوسياسية والاقتصادية. فضلاً عن الجهود المشتركة لمكافحة التطرف ودعم الحلول السلمية للنزاعات. وثمّن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الحوار الحضاري والديني الذي تنتهجه روسيا، وأثر ذلك في تعميق العلاقات الثنائية.

ودعا إلى تطوير شراكات استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة لتحقيق التقدم المشترك، مع الحفاظ على القيم الإنسانية، والعدالة، والتسامح.