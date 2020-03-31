زيد طابق فوق دارك.. بقرض إسلامي من عند “كناب”

سيركز الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب” بعد الاعلان الرسمي عن ميلاد ما يسمى بالقروض الاسلامية، على المنتجات التي تمس العائلات بالدرجة الأولى.

وقالت مصادر رسمية من داخل المديرية العامة في تصريح خصت به”النهار أونلاين” بأن الصندوق سينصب لجنة الشورى على مستواه، للفصل في المنتجات التي تتطابق والطريقة الاسلامية.

وأكدت ذات المصادر، على أن المنتجات لا تخرج عن خانة تلك التي تشكل الاهتمامات الاساسية لدى العائلة الجزائرية، وتكمن في شراء منزل او إضافة طابق له “التوسيع”.

وكذا تهيئة المنزل من الداخل وتأثيثه بالمنتجات الكهرومنزلية المنتجة محليا، أو شراء مركبة وغيرها.

وأوضحت ذات المصادر أن مساهمة “كناب بنك” في انجاح القروض الاسلامية سيكون وفق شروط معينة

ومن بين هذه الشروط، تسليم الزبون تقييم مسبق لقيمة القرض المناسب المشروع “devis”، حتى تتكفل مصالح البنك بالانجاز.

على أن يسدد الزبون فيما بعد بالتقسيط، قبل أن يتمكن من استعادة المنتوج بإسمه في إطار تنازل من المؤسسة المقرضة الى الزبون.