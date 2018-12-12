زيري حمار أول المستقدمين لشبيبة الساورة

وقّع المهاجم زيري حمار، عقدا جديدا يربطه بنادي شبيبة الساورة، ليكون بذلك أول الوافدين لنادي الجنوب، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وجاء انضمام زيري حمار، لشبيبة الساورة، بعد تسريحه من ناديه السابق مولودية وهران، مع نهاية مرحلة الذهاب من المحترف الأول.

وسبق لزيري حمار، حمل ألوان العديد من الأندية الجزائرية، على غرار اتحاد العاصمة، وشبيبة القبائل قبل أن يقرّر العودة لخوض تجربة أخرى رفقة الساورة.

وتعلّق إدارة شبيبة الساورة، آمالا كبيرة على زيري حمار، لإعطاء الإضافة اللازمة لخط هجوم الفريق، خلال مرحلة العودة.