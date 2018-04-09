زيــادات تصــل إلـــى 5 آلاف دينـــار لــــ135 ألـــف مــوظــف

النهار تنشر تفاصيل الزيادات الخاصة بالترقيات الأخيرة في قطاع التربية

الترقية بدرجة يحصل صاحبها على 2500 دينار ودرجتين على 5 آلاف دينار

ترقية 5 رتب بدرجتين و17 رتبة بدرجة واحدة

سيستفيد عمال قطاع التربية ينتمون إلى 8 شعب من زيادات تتراوح بين 2500 دينار و5 آلاف دينار، تطبق رسميا بعد صدور القرار في الجريدة الرسمية.

كشف مصدر رفيع المستوى من وزارة التربية الوطنية، أن الزيادات التي سيستفيد منها عمال القطاع ستتراوح بين 2500 و5 آلاف دينار، وهذا حسب الرتب، حيث أن الزيادة ستتم حسب الرتبة، على أن يستفيد العمال الذين تم ترقيتهم بدرجة من زيادة تقدر بـ2500 دينار، أما الرتب التي تم رفعها بدرجتين فستستفيد من زيادة قدرها 5 آلاف دينار.

ويأتي هذا، في الوقت الذي تم رفع 5 رتب بدرجتين و17 رتبة بدرجة واحدة، وحسب المعلومات المتوفرة فإن هذه الزيادات تمس 8 شعب في القطاع، وكذا 21 سلكا من أصل 28 سلكا، ومن حيث الرتب فستمس الزيادات 22 رتبة من أصل 46 رتبة.

هذا، وسيتم خلال سنتي 2018 و2019 تنفيذ نفس منهجية الترقية التي تم اتباعها خلال سنوات 2015 و2016 و2017، بالنسبة لأستاذ رئيسي ومكون، وسيسمح هذا الإجراء للجنة التي تم تنصيبها على مستوى الوزارة وتضم ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين بالسهر على «الانتقال من الترقية الاجتماعية إلى الرتبة البيداغوجية التي يتبعها مهام بيداغوجية جديدة»

قائمة الرتب المعنية بالزيادة 2500 دينار:

أستاذ تعليم ابتدائي ومعلم وممرن من 11 إلى 12.

أستاذ رئيسي في التعليم الابتدائي من 12 إلى 13.

أستاذ تعليم تقني ptlt من 11 إلى 12.

أستاذ تعليم تقني رئيسي ptlt من 12 إلى 13.

مساعد تربوي من 7 إلى 8.

مشرف تربية من 10 إلى 11.

مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد من 13 إلى 14.

عون مصالح اقتصادية من 7 إلى 8.

نواب المقتصدين المسيرين من 11 إلى 12.

مقتصد رئيسي من 14 إلى 15.

مساعد مدير مدرسة من 12 إلى 13.

مدير مدرسة ابتدائية من 14 إلى 15.

مدير متوسطة من 15 إلى 16.

مدير ثانوية من 16 إلى 17.

مفتش تعليم ابتدائي من 15 إلى 16.

مفتش تعليم متوسط من 16 إلى 17.

مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي من 15 إلى 16.

قائمة الرتب التي ستستفيد من زيادة 5000 دينار:

مستشار التربية من 13 إلى 15.

مستشار رئيسي للتربية من 14 إلى 16.

مستشار التوجيه والإرشاد من 10 إلى 12.

عون تقني للمخبر من 5 إلى 7 يصبح atl.

مستشار التغذية المدرسية من 11 إلى 13.