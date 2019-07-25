«زيــــادة فــــي أجــــور عمــــال سونلغــــاز تصــــل إلــــى 3 آلاف دينــــار!»

تلي عاشور لـــ “الـــــــــنّـــــهــــــار“: يستفيدون منها بداية من شهر جانفي القادم..

كشف رئيس فيدرالية عمال مؤسسة سونلغاز، عن زيادة في الأجور تصل إلى 3 آلاف دينار لكل المهندسين وحاملي شهادة الليسانس بشركة سونلغاز، بداية من شهر جانفي القادم.

كما كشف رئيس الفيدرالية، أنه تم تسوية ملفات العمال الحاملين لشهادة تقني سامي والشهادة التطبيقية، ابتداء من سنة 2015 إلى غاية اليوم.

وأوضح رئيس فيدرالية عمال مؤسسة سونلغاز، تلي عاشور، في تصريح خص به «النهار» على هامش احتفال

مؤسسة سونلغاز بالخمسينية، أنه سيتم رفع أجور العمال من المهندسين وحاملي شهادة الليسانس بالشركة، تصل

إلى 3 آلاف دينار، بداية من شهر جانفي القادم، والبالغ عددهم قرابة 15 ألف عامل، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك

مهندس يتقاضى أقل من الأجر القاعدي، موضحا أنه في السابق كان المهندس يتقاضى 32 ألف دينار، بالرغم من

أن الأجر القاعدي 40 ألف دينار . كما كشف رئيس فيدرالية تلي عاشور، أنه تم تسوية ملف التقني السامي

والشهادات التطبيقية العاملين بمؤسسة سونلغاز من 2015 إلى اليوم، مؤكدا أنه سيتم منح هؤلاء العمال حقوقهم مثلهم مثل باقي العمال.

وأكد من جهة أخرى ذات المتحدث، أن مؤسسة سونلغاز تعاني ديونا كبيرة تقدر بـ 2400 مليار دينار إلى غاية 31 ديسمبر 2018 ، إلا أن مجمع «سونلغاز» لم يتوقف عن إنجاز المشاريع الاستراتيجية عبر مختلف ولايات الوطن.

وأشار تلي عاشور، إلى أن مؤسسة سونلغاز تعاني نقصا كبيرا في عدد العمال والبالغ عددهم حوالي 63 من المئة،

بالرغم من أن قطاع الكهرباء يتطلب عمالا، مشيرا إلى أن هناك معايير دولة تقيس عدد العمال على حسب الشبكة

الكهربائية بالولاية، موضحا أن ولاية بسكرة لوحدها تستهلك ما تستهلكه الجمهورية التونسية. وكشف من جهة

أخرى المدير الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شهار بولخراس، أن ديون «سونلغاز» بلغت 61 مليار دينار،

مؤكدا أن الديون العالقة على مستوى المؤسسات والأشخاص تضخمت، أين وصلت إلى 61 مليار دينار، مشيرا

إلى أن مجمع سونلغاز قطع أشواطا كبيرة في تلبية حاجيات الزبائن خاصة فيما تعلق بالانقطاعات المتكررة في

التيار الكهربائي، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون انقطاع التيار الكهربائي صفر، نظرا للظروف والعوامل الطبيعية.